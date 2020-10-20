台中市清水地區建築工地傳出多名逃逸外籍移工非法打工，海巡署偵防分署台中查緝隊接獲線報，經多日跟監、埋伏掌握他們活動模式，日前動員大批查緝人力前往工地執行盤查，一舉查獲6名越南籍失聯移工與擁有台籍身分的司機，將進一步追查是否有仲介集團幕後操控。

台中查緝隊表示，接獲線報指不少外籍失聯移工流竄於清水地區建築工地非法打工，從事板模工程與搬運材料等苦力工，經多日跟監、埋伏發現疑非法逃逸移工活動模式後，15日傍晚會同雲林查緝隊、中部分署第三岸巡隊、台中市政府警察局清水分局及移民署台中專勤隊，動員大批查緝人力在清水區星海路某工地旁執行盤查。

台中查緝隊一舉查獲6名越南籍失聯移工與載運移工的司機(越南籍配偶，已取得台灣身分證)，6人年齡分布在20至32歲之間，查獲後均顯得相當落寞。一名移工表示，台灣建築工地多，是打工賺錢的天堂，一天可以賺2000元以上，日後遭遣返後，將無法再入境工作。

台中查緝隊指出，將持續清查該工地負責人、工頭，以釐清本案真實僱主身分，並將進一步了解幕後是否有仲介集團操控與掩護。

台中查緝隊呼籲，非法雇用外籍移工將以違反就業服務法第63條裁罰15萬元以上75萬元以下，5年內再犯可處3年以下有期徒刑、拘役或併科120萬元以下罰金，僱主切勿以身試法。台中查緝隊強調，除持續加強外籍失聯移工查緝，籲請民眾多運用海巡署「118」免付費電話提供線索，共同為社會治安及國家安全盡一份心力。

台中查緝隊查獲6名越南籍失聯移工非法打工。（台中查緝隊提供／陳淑娥台中傳真）

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