高市民進黨籍議員江瑞鴻19日晚間驚傳腦中風，送往義大醫院治療，據傳緊急開刀處理腦血管瘤，但友人否認這項說法，僅表示他的血壓偏高，目前家人選擇以拴塞治療，仍在醫院住院觀察中。

民進黨地方人士透露，江瑞鴻昨晚7、8點因腦中風，送往義大醫院開刀，不過江瑞鴻的友人進一步表示，當時他因身體不適，由助理送醫檢查，測量血壓飆升到200多毫米汞柱，醫師建議開刀或拴塞治療，家人討論後，決定先嘗試拴塞，所以目前仍在住院觀察，並非外傳進行緊急手術。

56歲的江瑞鴻從基層出身，曾任仁武區農會理事長、仁武鄉民代表、仁武里里長，2018年以民主進步黨籍當選高市第3屆議員，選區第5選區包括仁武、大社、鳥松、大樹區，參與前身為「海派」的湧言會運作，屬地方服務紮實的民代。

消息傳出後，友人均難以置信，表示19日早上才和江瑞鴻見面，當時他看起來毫無異狀，豈料晚間竟傳出腦中風送醫。

(中時 )