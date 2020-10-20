在周二的最後期限逼近之際，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）與財政部長穆努欽（Steve Mnuchin）之間的談判似乎出現曙光，周一晚間美股期貨走高，擺脫稍早前的重挫走勢。

目前道瓊指數期貨上揚155點或0.55%，為28,255點。標普500指數期貨漲0.61%，那斯達克100指數期貨漲0.73%。

佩洛西發言人漢米爾（Drew Hammill）表示，眾議院議長佩洛西與財政部長穆努欽周一下午在電話中討論了新一輪激勵方案，在這53分鐘的對話中，雙方「繼續縮小分歧」。

漢米爾在推特上表示，佩洛西希望在周二結束前能夠「闡明」是否能在11月3日大選前通過新冠激勵法案。他並表示，佩洛西與穆努欽將在周二再次談話，而相關人員將「不分晝夜」繼續努力。

佩洛西周日表示，與川普政府在廣泛的新冠紓困方案上仍存在分歧，但她對於在大選前通過法案非常樂觀。不過她也下了最後通牒，稱為了在大選前通過，必須在周二達成協議。

Fundstrat Global Advisors華盛頓政策策略師Tom Block表示，他認為川普政府與佩洛西可能達成協議，他在報告中指出，「雙方似乎都有達成協議的動機」。如果川普敗選，或共和黨失去對參議院的掌控，這樣的跛腳鴨態勢是非常不利的，因此較安全之道似乎是現在通過一項法案，如果選舉結果出現民主黨贏得壓倒性勝利的「藍潮」（blue wave），那麼2021年初將出現更多激勵措施。

(時報資訊)