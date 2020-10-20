再生晶圓及半導體設備廠辛耘(3583)公布，經由第3地區間接投資中國大陸再生晶圓廠祿億半導體（黃石）1426萬8388美元，持股比重約50%。辛耘去年即決議在中國大陸設立再生晶圓廠，目前展開投資建廠中。

辛耘表示，祿億半導體（黃石）先前實收資本額為713萬4194美元，這次增資2140萬2582美元，其中，辛耘投資1426萬8388美元，持股比重約50%。

辛耘去年即決議在中國大陸設立再生晶圓廠，初期投資金額人民幣1億元，現在正式展開投資，19日董事會通過上述投資案。

除辛耘外，甫於10月1日自中國紫光集團退休的前南亞科總經理高啟全，也是祿億半導體的投資者。

南亞科前總經理高啟全日前表示，未來將從事投資事業，祿億半導體是投資項目之一，他是投資者，由辛耘主導。高啟全日前表示，中國大陸對再生晶圓需求熱絡，過去主要是送來台灣處理後再運回中國，就近生產將可省下龐大運費成本，且再生晶圓是獲准赴中國大陸投資的項目。祿億半導體資金都是來自民間企業，董事都是台灣人。

祿億半導體位於中國大陸湖北省黃石，目前正積極建廠中，第1條產線預計明年底前投產，月產能約6萬片。

(時報資訊)