台鐵中壢火車站在20日上午7時53分發生民眾落軌事件，一旅客被壓在2143次基隆開往嘉義區間車車下，消防人員抵達時，發現該民眾年齡約是49歲男子，當時他被壓在電聯車底下，意識昏迷有脈搏，左胸塌陷、右眼眶腫脹，身體也有部分撕裂傷，被緊急送往中壢天晟醫院急救，至於落軌原因有待鐵路警察進一步調查。

台鐵因為這起事故，原內壢至埔心火車站間列車僅單線通行，於8時36分恢復雙線行車，影響10列次、120分約3590人。

(中時 )