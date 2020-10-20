中壢火車站男子落軌遭壓車下 10列次3590人遭延誤 09:252020/10/20 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中壢火車站民眾落軌送醫。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵中壢火車站在20日上午7時53分發生民眾落軌事件，一旅客被壓在2143次基隆開往嘉義區間車車下，消防人員抵達時，發現該民眾年齡約是49歲男子，當時他被壓在電聯車底下，意識昏迷有脈搏，左胸塌陷、右眼眶腫脹，身體也有部分撕裂傷，被緊急送往中壢天晟醫院急救，至於落軌原因有待鐵路警察進一步調查。 台鐵因為這起事故，原內壢至埔心火車站間列車僅單線通行，於8時36分恢復雙線行車，影響10列次、120分約3590人。 (中時 ) #中壢 #延誤 #男子 #火車站 #列次 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 彰化微笑單車明年到期 續推綠色運具 19:212020/10/19 生活 國中女師逼老公脫褲公園露鳥 新婚2年離家床戰小王17次 19:272020/10/19 社會 深夜毒駕闖紅燈撞死騎士 1條人命關4年 17:192020/10/19 社會 跨年夜行竊 男子偷16面旗幟遭判3月緩刑2年 15:392020/10/19 社會 拜登、川普拉鋸戰 美大選 聚焦預測指標維哥郡 04:102020/10/20 全球財經 竹縣泰崗農民採果遇蜂螫 橫山警護送就醫脫險 13:062020/10/19 寶島 新聞早班車》立委籲直播吃美豬1個月 王美花承諾僅1次 06:542020/10/20 政治 社論／海峽中線飄移中 04:102020/10/20 時論廣場 南投地檢署外擄人 投檢起訴5男並求處重刑 18:362020/10/19 社會 國泰航空：相較正常水準… 年底前客運運力僅剩10％ 04:102020/10/20 全球財經 社會熱門新聞 台中七期豪宅29歲女墜15樓亡 閨蜜目睹想拉來不及 - 社會 他上課享VIP待遇把老師當塑膠 資深老師竟慘遭科大逼退 - 社會 70歲「勇伯」激戰拍嘿咻照 男欣賞一看傻：女的我老婆 - 社會 人妻偏愛鮮肉味 綠帽夫驚見訊息「我今天要兩天份親親」崩潰 - 社會 男友手機相簿見「駕駛座肉色照」 她驚問：這是什麼？ - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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