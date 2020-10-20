現在的國中數學程度像高中數學？網友分享國一兒子不會寫的數學題，本想替其解惑，沒想到自己越看越母湯，而此題目曝光後，也讓不少網友看了哀嚎，真的很恐怖，感覺是時候替自己就讀小學的孩子挑補習班了，但在崩潰之中，仍有高手成功解答喊話，免驚！考的是觀念。

網友在臉書社團「爆怨2公社」分享，就讀國一的兒子說數學不會寫，作為爸爸當然要幫他解惑，結果一看完題目就忍不住說「現在國一的數學都那麼難嗎？」原PO也在文末忍不住標上「老爸程度逐漸母湯」的標籤。

這道數學題曝光後，引來不少網友崩潰直呼，「感覺要準備幫小三的女兒挑數學補習班」、「女兒也國一，我覺得現在教的是以前高中學的」、「這應該po在靈異公社，看到照片整個頭暈，那邊的人應該全暈一波，太恐怖了」、「我連國一程度數學都看不懂，但居然有大學畢業證書」、「說實話~我兒子小五的數學我已經不會了」。

不過也有高手成功解出答案表示，「其實這題不是要學生去拆解算出來，是在考邏輯觀念」、「這個題目其實是在考定義，但是對於國一的孩子，看見m又n的代數，總是怕怕的，此題蠻不錯的！感謝分享」。

國一數學題難到傻眼，高手PO算式解答，考的是觀念。（圖／翻攝自爆怨2公社）

後來，原PO也更新貼文指出，其實這真的是一道「國一程度」的數學題目，只需要觀念來解題，但這麼複雜的算式看上去真的挺嚇人的，並附上神社友與自己的解題算式給大家參考。

就讀國一的兒子不會寫數學，爸爸原想神救援，結果看完題目逐漸母湯，但看久之後發現，這其實是一道考數學觀念的題目。（圖／翻攝自爆怨2公社）

(中時新聞網)