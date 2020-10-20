台中沙鹿鬧區是人潮聚集之處，由於周遭巷道狹隘，停車一位難求導致違停層出不窮、影響交通，民代積極爭取興建立體停車場，將於11月下旬開工。顏莉敏表示，新建停車場未來將提供186席汽車停車位、92格機車停車位，預計2022年5月完工。

沙鹿立體停車場將於11月下旬開工，顏莉敏及顏寬恒服務處19日邀請相關單位召開說明會民進行工程簡報，在地里長也共同出席關心。

顏莉敏表示，她在議會定期會及臨時會多次提案，緊盯進度，立體停車場終於在今年度確定動工。前立委顏寬恒也指出，本案在他立委任內，也向交通部爭取1億838萬5000元預算挹注，以配合市政府新建計畫。

顏莉敏、顏寬恒提到，因工程預定地位處沙鹿市中心，是舊有「沙鹿分駐所」用地，荒廢多時後雖改闢為平面停車場，由於緊鄰沙鹿車站、菜市場及光田醫院，雖有光田醫院及沙鹿農會停車場，但仍不足以消化停車需求，車輛在路邊排隊等待進入，造成周遭交通堵塞，未來立體停車場興建完工後，期望有效改善鄰近地區停車問題。

交通局長葉昭甫表示，立體停車場為地下一層、地上七層，建構地區意象及結合人行廣場活動場域，提供186席汽車停車位、92格機車停車位，並同時規劃周邊綠帶及休憩停留點與社區共享，工程總預算2億3000萬元，預計11月下旬動工，2022年5月完工。

交通局同時呼籲，由於工程進行中會有停車陣痛期，請市民朋友體諒施工期間不便。

沙鹿立體體停車場將於11月下旬開工，顏莉敏邀相關單位舉行說明會。（顏莉敏服務處提供／陳淑娥台中傳真）

(中時 )