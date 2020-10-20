國泰金(2882)公布10月國民經濟信心調查結果，歐美疫情逐步緩解使景氣展望微揚，民眾大額消費意願提升，此外，民眾樂觀情緒因疫情與政治緊張趨緩而微揚，風險偏好小幅上升。

國泰金調查，國發會最新公布的8月景氣對策信號由黃藍燈轉佳為綠燈，領先指標與同時指標皆上揚，景氣持續復甦，10月景氣現況指數則連6月改善至12.3，近期歐美疫情逐步緩解，展望指數微幅上升至9.4(9月：3.1)；民眾薪資上漲預期指數走高至-2.4(9月：-3.3)，連6月上揚。此外，大額消費意願指數上揚至3.4(9月：-0.3)，顯示景氣持續復甦令民眾大額消費意願提升。

主計總處估計2020年經濟成長1.56％，通貨膨脹率-0.19％，10月調查結果顯示，民眾對於2020年台灣經濟成長率的平均預期值為1.5％，有83％的民眾認為經濟成長率會達到1％以上；民眾對於2020年平均通膨預期值為0.74％，預期今年通貨膨脹率將低於1％的民眾則為68％。

歐美疫情與美中緊張情勢皆趨緩，台股跟隨主要國家股市高檔震盪。調查結果顯示，民眾對股市的樂觀指數微幅上揚至-3.1(9月：-3.8)，風險偏好指數則小幅上升至7.6(9月：6.7)。

(時報資訊)