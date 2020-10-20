過去一週外資於亞股互有調節，以買超印度股市6.1億美元最多，買超南韓股市1.1億美元居次，而賣超台灣股市3.1億美元最多，泰國股市和菲律賓股市同樣遭調節，分別遭賣超1.3億、0.7億美元。滬港通北上資金淨流入111.2億人民幣、南下資金淨流入大幅增加至195.5億人民幣。

富達國際全球首席宏觀策略師Salman Ahmed認為，儘管中國大陸第三季的GDP增長稍稍不及預期（市場預計增長5.5%，實際增長4.9%），不過從宏觀角度可以看出控制新冠病毒擴散的重要性，因為這是中國大陸經濟迅速恢復的決定性因素。與發達國家相比，中國大陸沒有在3月繼續封城，而且沒有採取發達市場拋出的極端貨幣政策和財政政策，但是中國大陸經濟增長依然快速反彈。

數據顯示，中國大陸經濟的恢復走勢仍然強勁，而且黃金周以來的經濟活動反彈也在持續。根據國際貨幣基金組織的預測，中國大陸很可能是唯一能在2020年取得經濟正增長的國家，而且有望在2021年實現超過8%的經濟成長率。

(時報資訊)