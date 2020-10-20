受制美股周一大跌，而外資、投信等法人也針對半導體族群逢高打帶跑予調節，使短多持股信心相對脆弱，在台積電、聯電雙雙開低，而鴻海與股王也多在平盤附近牛皮整理下，使加權指數早盤開低之後，多位平盤附近狹幅游走，短線未脫在萬三大關前區間整理格局。

迄上午9：10的加權股價指數暫報12896點，小挫12點，跌幅0。09%，成交226億元。而早盤甫開市係暫報12889點，盤中最低點一度來到12866點，上下僅約30點的狹幅整理，顯示市場觀望味濃厚。

目前台積電跌勢稍收歛，而聯電則震盪走高，暫報小漲0.81%，報31.25元；另外，重量級集團股力挺多方者，包括鴻海、富邦金、中信金、華航、日月光投控、廣達、仁寶、友達、台塑三寶、台泥、亞泥、統一、台玻、和碩、台灣大及台達電等。

早盤表現相對疲軟集團股，除台積電外，還包括台塑化、遠東新、長榮、聯發科、第一金、南亞科及群創。唯無論漲或跌，多是小幅度游走，短線在量能無法有效放大下，業內人士建議，逢高或仍暫宜低調。

另外，上市櫃股票早表現較佳者，包括矽力-KY、信驊、創意、穩懋、信昌電、恆大、康那香、富邦VIX、杏國、合一、中天、共信-KY、亞德客-KY、祥碩、力旺、聚陽、利勤、嘉澤、康全電訊、浩鼎、光洋科台勝科及生華科等。

(工商 )