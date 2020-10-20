台股不斷朝1萬3千點測試，民眾投資意願也爆棚。國泰金控20日公布10月國民經濟信心調查，其中「風險偏好指數」，即有意將現金、存款投入股市的意願連續六個月上揚，10月來到7.6，有27.8％的受訪者想「錢進股市」，亦創下2011年3月以來、104個月的新高。

10月民眾的經濟感受普遍好轉，有44.5％的受訪者覺得現在經濟景氣比半年前要好，39％覺得未來半年經濟會比現在更好，樂觀程度都是連續三個月上揚。

10月亦有31.1％的受訪者預期未來半年台股仍是會維持上漲的趨勢，預期會下跌者也連續第三個月下降，因此台股樂觀指數也回升到-3.1，比新冠肺炎嚴重時的3月及4月已樂觀許多。

因為台股相當抗跌，且持續挑戰新高，民眾投資意願亦隨之升高，風險偏好指數從5月開始回升，已連續六個月上升，6月由負數轉正後，亦已經維持5個月的正投資意願，是此調查10年多來投資意願維持正樂觀最長且最樂觀的一次。

國泰金控的國民經濟信心調查是從2010年3月開始公布，每月針對其集團客戶發出電子問卷，了解民眾最直觀的經濟感受，亦被稱為國泰庶民指標，10月共成功回收2.35萬份問卷。

(工商 )