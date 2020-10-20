一個小時前才與母親擁抱分別，沒想到轉眼間生命竟消失！江蘇大學近日有一名年僅21歲的男大生袁子健，離奇從學校6樓洗手間墜落身亡。看似一般自殺消息的背後，卻疑點重重。據悉，該學生曾因調換宿舍問題，與校方發生衝突；墜樓消息傳出後，校方第一時間不但沒有先通知死者母親，還將她強行帶到賓館軟禁，男大生生前的手機資料，也莫名遭人為刪除，讓家屬質疑，孩子的死因並不單純。

綜合《觀察者網》、《東網》報導，墜樓死亡的男大生袁子健，他是江蘇大學食品與生物工程學院大三學生。死者父親透露，兒子在死亡當天的下午4點多，與母親擁抱分別，當時的他情緒、表情跟言語，都沒有發現異常；但後來他在傍晚5點初，在學校教學大樓的6樓洗手間被人發現墜樓，待下午約5點18分，救護車趕到時，袁子健已確定死亡。

儘管江蘇大學校方宣稱，袁子健墜樓事件，「整起事件屬高空墮樓，並非他殺」，但袁子健母親卻出面控訴學校，在兒子死亡後4小時才通知她，還將她強行帶到賓館「軟禁」，拒絕讓她見兒子最後一面，且她得知，兒子生前曾與學校老師因為換宿有過衝突，因此懷疑兒子之所以走上絕路，死因「不單純」。

袁子健母親並提到，兒子死亡後，其手機內的數據資料，莫名遭人全部刪除，對話紀錄也通通不見了，讓他們懷疑，校方是不是偷偷隱藏了什麼。但對此江蘇大學校方回應，袁子健有學習困難問題，他的母親曾在2018年9月到12月在校外租房陪讀。對於學生墜樓死亡，校方感到惋惜並哀悼，目前正積極配合警方調查，並協助死者家屬處理後續事宜。

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(中時新聞網)