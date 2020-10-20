我駐斐代表處人員遭陸方外交官打傷，卻隱忍十多天未公開，行政院長蘇貞昌今赴立法院備詢前表示，我們與斐濟要維持關係，又還沒有正式外交關係，駐外人員出事後用盡一切方法爭取好的處理，但又不能敲鑼打鼓，請國人同胞原諒第一線人員，諒解他們的辛苦。

外交部長吳釗燮今赴立院對此事件做回應時，儘管我國與斐濟並無邦交，也默默地主動將「駐斐濟代表處」升級為「駐斐濟大使館」。他表示，我國「斐濟大使館」已經正式跟斐濟的外交部與警政署，做出出完整的說明，並提出人證、物證、事證，希望為我國的外交人員在司法上討回公道。

我國駐斐濟代表處10月8日舉辦國慶酒會，卻遭大陸外交人員闖入騷擾，雙方引爆肢體衝突。（摘自Asia Pacific Report）

兩岸外交對立氣氛升高，外交部昨天證實，我國駐斐濟代表處於10月8日舉辦國慶酒會時，遭2名大陸外交人員試圖闖入，並打傷外館人員。但事件爆發後，外交部對外始終隱忍，直到外媒報導才曝光，外交部因而遭質疑過度吞忍。

對此，蘇貞昌今天表示，中國駐外人員耍流氓打人，非常不應該，我方嚴厲譴責，並且關懷、肯定駐外人員的辛苦。他說，因為中國和斐濟有外交關係，會有外交豁免權，但我方也會把相關的證據訴諸國際，也進一步看到我們不分朝野政黨，對於中國的野蠻行徑同聲譴責，這是很好的現象。

被問到為何過去十多天都選擇隱忍？蘇貞昌說，因為這樣的事情，我方跟斐濟要維持關係，但又還沒有正式的外交關係，所以駐外人員每年很辛苦地辦理國慶酒會，出事情後用盡一切方法爭取好的處理，又不能敲鑼打鼓，這要請國人同胞原諒第一線人員，諒解第一線人員的辛苦。

吳釗燮則表示，我們的外交人員在斐濟所面對的客觀環境是相對艱難，但無論怎樣，我們駐斐濟的外交人員仍然會堅守岡位，絕對不會退縮，絕對會捍衛國家的尊嚴與利益，昂首挺立，外交部也會做所有駐外人員的後盾，為我們國家最高的外交利益做打拼。

(中時 )