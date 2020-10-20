中天新聞台執照年底到期須換照，NCC史無前例先辦聽證會，引發外界揣測行政部門不當介入。對此，前高雄市長韓國瑜為了言論自由而挺身捍衛的形象，又遭外界質疑是否為復出的起手式？挺韓大將陳清茂直言，韓國瑜會不會選黨主席他不知道，但他認為韓國瑜不一定要當黨主席，只要維持現在這種高聲量，以領導人高度來關心國家，讓過去對「韓有誤解或有所批評的」韓黑看到不一樣的韓國瑜！

中天新聞台今年底換照可能不會過關，引來各界批評，質疑政府打壓新聞自由。韓國瑜19日為此更特地在臉書發文表示，「中天一關門，台灣民主也會關門」。韓國瑜語重心長表示，如果中天新聞台真的被關台，那麼台灣人引以為傲的民主自由，將成為國際社會最大的笑話。保護唱反調的媒體，就是驗證台灣民主的關鍵時刻。

但韓國瑜這番言論，卻被外界視為是否復出的起手式？對此，陳清茂接受港媒《中評網》採訪時直言，這半年多他跑遍全台，發現支持韓國瑜是所有韓粉和國民黨黨員的共識。雖然他不知道韓國瑜會不會出來爭取黨主席，但只要韓出來一定會遭民進黨鋪天蓋地的傷害，韓怎能出來？

陳清茂認為，韓國瑜現在最好的方式就是，繼續保持高度、曝光度，以「領導人的高度」持續關心國家議題，沒必要自己站到最前線。且韓若繼續保持聲量，2022定能再出來協助國民黨輔選，不一定非要當國民黨主席才能領導大家。韓會用「高度」讓過去「對韓有誤解，或不理解的」韓黑能重新看到新的、不一樣的韓國瑜。

(中時新聞網)