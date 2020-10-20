根據美國外電報導，即使「字母哥」阿提托康波拒絕提前續約，公鹿隊也不會考慮將這位拿到例行賽MVP的強人交易出去。

據消息指出，公鹿接下來將全力提升球隊實力以及板凳深度，並且利用下個賽季的戰績向字母哥證明他留在密爾瓦基才是最正確的選擇。

阿提托康波目前與公鹿的合約還剩一年，年薪2753萬美元，先前傳出字母哥有可能會在明年球季結束後投入自由市場，包含勇士、熱火等強權都正在摩拳擦掌中。

字母哥在上個賽季不但衛冕了例行賽MVP，還獲得年度最佳防守球員以及入選年度最佳陣容一隊、年度最佳防守陣容一隊，而在字母哥的率領下，公鹿隊以56勝17敗的戰績高居聯盟第一，可惜季後賽次輪慘遭熱火的毒手。

阿提托康波打了63場例行賽，場均29.5分、13.6籃板、5.6助攻、1.0抄截、1.0阻攻。公鹿隊有信心能與阿提托康波簽下一份長達5年的超級合約。

(中時 )