經濟部加工出口區管理處（簡稱加工處）挺就業，徵才服務不間斷，臺中、中港園區接力於10月23日、24日舉辦現場徵才活動，徵才廠商包括佳凌科技、亞洲光學、光聯科技、億力光電、億威電子、今國光學、宏全公司、宇隆科技、技迪科技、允誠公司、志盛實業等29家知名企業，共釋出1,124個職缺，考量新冠肺炎疫情，請參加徵才活動民眾配合量測體溫及相關防疫措施。

第一場徵才活動，由臺中分處與設於區內的潭子就業服務臺共同辦理，將於23日（星期五）上午9時至中午12時在臺中加工區從業員工康樂室（臺中市潭子區建國路1號後棟3樓）舉行現場徵才，此次參加廠商有佳凌科技、亞洲光學、光聯科技、億力光電及億威電子等5家公司，均為優質上市、上櫃公司或光電、電子大廠，公司制度完善，獎金福利優厚，總計提供224個職缺，包括工程師、歐美線業務代表、管理師、助管師、技術員、工程員等多樣化職缺項目，其中機構工程師薪資上看5萬元，歡迎有興趣的求職者把握機會。

第二場徵才活動，由中港分處與臺中市政府沙鹿就業服務站共同辦理，將於24日（星期六）10時至14時在「第6屆海洋園區路跑活動—中港加工出口區2020愛妳愛你平安路跑嘉年華」活動會場（臺中市梧棲區經二路45號）舉辦聯合徵才活動，此次活動為中港加工出口區首次結合路跑嘉年華，專業休閒育樂鏈結產業徵才需求，集結運動產業暨在地廠商，提供民眾及廠商最在地、最有活力貼心的服務，以協助廠商解決人力需求。此次參加廠商有今國光學、宏全公司、宇隆科技、技迪科技、允誠公司、志盛實業等24家，應徵項目包括研發機構工程師、自動化設備工程師、光學解析工程師、CNC資深工程師、拋光面板技術員、品檢技術員、採購人員、資材人員、品保人員及倉儲人員等，現場提供超過900個職缺，提供求職民眾多樣化的選擇。各家公司制度完善，薪資福利優厚，部分廠商還提供三節獎金、年終獎金、績效獎金、員工分紅、伙食津貼、員工旅遊等福利等，其中機電工程師薪資上看6.5萬元，歡迎想求職或有轉職需求的民眾踴躍參加！

加工處呼籲求職朋友，可把握與雇主面對面應徵機會，宣傳自身優勢，增加錄取機率。若無法親臨現場的求職朋友，也可多加利用加工處官網查詢，找到理想的工作。

(工商 )