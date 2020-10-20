大陸上海一名男子入室行竊，屋主報警後，警方很快就抓到了小偷。小偷翻箱倒櫃搜括到的現金人民幣230元（約台幣1008元），不過，他竟然還大剌剌的走進廚房，煎了四顆荷包蛋果腹，讓警方聽了也傻眼。

據《澎湃新聞》報導，一名沈姓男子在上海崇明島有間倉庫，10月7時一早發現有小偷闖入，他的倉庫後窗鐵柵欄被撬開，雖然倉庫裡的生產資料沒有被偷，但他還是立馬報警。警方隨即展開偵查，於10月11日逮補一名喬姓男子。

（圖／澎湃新聞）

喬男坦承自己是在10月6日深夜入室行竊，他偷了一雙鞋子之後當場就穿上，至於現金部分，他說自己偷了一張百元鈔票和130個一元硬幣，另外還偷了一條銀鍊子。不過，最讓警方傻眼的，是喬男在行竊過程中竟然偷蛋來吃！

（圖／澎湃新聞）

喬男表示當天搜括完財物後走到廚房，發現流理台上有雞蛋，想都沒想就決定要煎來吃，還一連煎了四顆蛋才滿足。喬男偷盜行為可能會害自己坐牢，但錢沒偷到多少反而吃了四顆荷包蛋，讓沈男和警方聽了都相當傻眼。

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(中時新聞網)