烏克蘭一名外型俊俏、身材壯碩的猛男網紅斯圖如克（Dmitriy Stuzhuk），之前認為新冠肺炎（COVID-19）只是一場騙局，還跟廣大粉絲說新冠病毒根本不存在。結果鐵齒的他在土耳其旅遊期間「中鏢」，確診後10天就過世，而他死前於IG發文說明自己的情況，也向所有粉絲警告新冠肺炎的嚴重性。
33歲的斯圖如克在IG有高達113萬人追蹤，是一名健身KOL（關鍵意見領袖，Key Opinion Leader）。綜合外媒報導，曾說新冠肺炎疫情是一場騙局的斯圖如克，近日前往土耳其旅行，期間發生脖子腫大、呼吸困難、咳嗽等症狀，他回到烏克蘭後進行病毒篩檢，確診新冠肺炎。
斯圖如克15日在IG曬出他戴著呼吸器的照片，並發文說明自己染疫過程以及治療情況。他「懺悔」地表示，他曾經以為新冠肺炎並不存在，但新冠肺炎實際上相當嚴重，他必須要用自身的病情來警告所有人。
斯圖如克雖然於8天後出院，卻因為心臟併發症再度住院，隨即陷入嚴重的昏迷狀態，17日前妻在IG上證實了他的死訊。斯圖如克病逝後，身後留下他與前妻生的3個孩子，最小的只有9個月大。
КОРОНАВИРУС «COVID», ДЕНЬ 8 ⠀ Как вы все знаете из историй, я болею корлнавирусом. Сегодня, вернувшись домой, первый раз появился энтузиазм хотя бы что-то написать. Хочу поделиться, как я заболел и убедительно предостеречь всех: я тоже думал, что нет никакого ковида, и это все относительно. Пока сам не заболел. COVID-19 БОЛЕЗНЬ НЕ ЭФЕМЕРНАЯ! И тяжелая. Но обо всем по порядку. ⠀ Как это было? Плохо мне стало на второй день в Турции. Я проснулся среди ночи от того, что у меня отекла шея и было тяжело дышать. При этом немного побаливал живот. ⠀ На следующий день начал появляться кашель, но температуры никакой не было. Особых симптомов болезни тоже не было, поэтому я подумал, что это могут быть последствия после занятия спортом, смены климата и питания ну и плюс сон под кондиционером. ⠀ После возвращения из Турции я сразу же пошел сдавать разные анализы, делать УЗИ и на всякий случай решил пройти тест на COVID. Он оказался положительным😔 ⠀ На следующий день я поехал делать КТ. Мне назначили лечение и стали настаивать на госпитализации. Это отдельная история, потому что сейчас там идут ремонтные работы, больница полностью набита людьми, некоторые из них живут в коридоре😱😱 Питания никакого нет, бумаги нет, столовых приборов тоже нет! Меня никто об этом не предупреждал. Медицине в нашей стране будет посвящён отдельный пост — что уж там, она это заслужила. ⠀ ПРО ЛЕЧЕНИЕ. Мне назначили курс лечения и сказали, что нужно его продолжать. Дали кислородный аппарат для дыхания, так как у меня низкий уровень кислорода (хотя я считаю, критическим он считается после 90, у меня же 94-96 это вполне позволительно для лечения дома, врач в приемной мне сказал тоже самое😄). ⠀ ☝🏻Учитывая все эти факторы, я принимаю решение, что мне будет удобней и комфортней находиться на дистанционной опеке у себя дома, где у меня есть все условия для нормального лечения. В конце концов я всегда могу обратиться в нужные службы. Та и дома, как говорится, и стены лечат🙌🏻 ⠀ Мое состояние стабильное.
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(中時新聞網)
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