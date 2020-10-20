力鵬(1447)更正營收公告，更正後9月營收為19.72億元、前9月累計營收為85.05億元。9月單月營收19.72億元創歷史單月新高，力鵬發言人陳漢卿表示，力鵬在8月成立了「伊得」公司，預估未來單月對營收的貢獻在7~8億元。此外，力鵬也轉投資「力寶龍能源」，持股約7成，以風力發電為主，力寶龍能源也正和歐系廠商進行合作的洽商。

力鵬在8月成立的「伊得」公司，向國外進口化學品，提供給人紡織上游如PTA、CPL業者使用，屬於貿易的商業型態，獲利為佣金以及價差等。

陳漢卿表示，全球品牌企業除本身自訂逐年減碳目標，也要求供應鏈廠商也加入減碳行列，無論是服飾、鞋廠，要求供應商所提供的原料、材質，環保、減碳生產的比例要逐年提高。

力麗集團超前部署，同時爭取更多全球品牌廠的訂單，成立「力寶龍能源」公司，以綠能生產為前提，投入風力發電等綠電領域，提供集團生產所需的電力。目前「力寶龍能源」由力鵬持股7成，而力麒建設持股3成，未來也不排除再增資，加入新的合作夥伴。

力麗集團目前在台灣最大的生產基地在彰化芳苑，因此，陳漢卿指出，將在彰化二林芳苑週邊新建風力發電廠址，逐引進4265KW/h的風電設施，提供自家生產線所需的電力，未來目標是生產所需的電力100％來自綠能。

(時報資訊)