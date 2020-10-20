在雲端事業2位數的強勁成長帶動下，國際商業機器公司（IBM）上季營收優於市場預期。在IBM準備剝離其中一個傳統部門之際，雲端服務已經成為該公司押注未來的事業。

惟IBM以新冠肺炎疫情導致全球經濟復甦情勢不明為由，未提供本季業績展望，周一盤後股價下挫3%，報121.75美元。

IBM財務長James Kavanaugh表示，客戶近期的首要之務仍然是維持營運的穩定性與彈性，以及保留現金儲備，在取捨之間往往較傾向於營業費用，而非資本支出，「這導致一些項目推遲與採購延期。」

先前由執行長Arvind Krishna領軍的雲端業務，第三季營收年增19%，為60億美元，抵消了其他許多業務的疲弱表現。

雲端事業的增長，進一步凸顯出IBM聚焦於高利潤開放式混合雲及人工智慧（AI）解決方案的策略，透過拆離IT基礎設施服務部門，這些業務將貢獻公司經常性收入的一半以上。

執行長Krishna表示，客戶持續在短期挑戰與轉型機會之間取得平衡，我與執行長們的談話較多是有關於他們如何成為數位公司。

IBM第三季總營收年減2.6%，為175.6億美元，但略高於分析師預估的175.4億美元。排除匯率與業務剝離的影響後，營收下滑3.1%。

最大的全球技術服務事業部門營收減少4%，為65億美元。該部門的客戶包括一些全球最大的數據中心。排除特殊項目後，IBM第三季每股盈餘為2.58美元，符合市場預期。

(時報資訊)