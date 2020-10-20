17號颱風沙德爾今生成，預估穿越菲律賓後將朝中南半島前進，對台灣無直接影響。不過明起颱風環流可能與東北風結合，形成「共伴效應」，為整個東部、北北基等地帶來明顯降雨，呼籲民眾注意天氣變化。

原先位在菲律賓東方海域的熱帶性低氣壓，今天上午增強為今年第17號颱風沙德爾，預估將登陸呂宋島，出海後朝海南島或越南移動，對台灣沒有太大威脅。颱風論颱在臉書PO文，指沙德爾走到南海時，其外圍暖濕水氣將和東北風在台灣東北部外海交會，在「共伴效應」發威下，空檔僅一天的台灣東部、北部，又會開始下雨。

屆時整個迎風面都是主要降雨熱區，包括東部的宜蘭、花蓮、台東，以及大台北地區、基隆北海岸，都有大雨甚至較強陣雨發生。

中部天氣穩定；至於南部會不會下雨，要看水氣移入程度而定，屏東、恆春降雨機率高一些，台南、高雄要碰碰運氣。下雨時間點落在周三至周五，周五下半天颱風遠離，天氣逐漸轉乾。

受颱風影響，台灣東部海域有長浪，今以宜蘭、花蓮為主，明、後兩天擴展為整個東部沿岸，民眾應留意海象。

(中時新聞網)