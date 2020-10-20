蘋果（Apple）今年的新手機iPhone 12系列，其中的iPhone 12以及iPhone 12 Pro款式將在10月23日在首波開賣地區上市，台灣也名列其中。而雖然還未正式開賣，不少透過網路預訂的消費者已經提前收到了iPhone 12新機，且在網路上分享了開箱影片，相信會讓不少還在癡癡等候到貨的消費者覺得羨慕。
《9to5mac》指出，全球第一個iPhone 12 Pro真實開箱的影片，是由 Twitter網友 DuanRui（@duanrui1205）所分享，他所開箱的版本是石墨色的iPhone 12 Pro，從影片中可以明顯看出不鏽鋼邊框的閃亮光澤。此外，蘋果雖然在IPhone 12系列的包裝盒中不再附贈充電器以及有線耳機，連覆蓋在螢幕上的保護貼也從塑料材質改為紙質，為了衝刺環保目標，可說是不遺餘力。
稍晚知名的設計師以及爆料者之一的 Ben Geskin，也將相關開箱影片上傳到了YouTube之上，並且分享了另外一支開箱藍色iPhone 12的影片。從影片來看，iPhone 12 雖然不是跟iPhone 12 Pro一樣採用醫療級不鏽鋼材質為邊框，而是採用航太鋁金屬材質邊框，雖然沒有那麼閃亮，但看來質感仍是不俗。
報導指出，目前曝光了iPhone 12開箱影片的來源，似乎都是為了在23日順利開賣新機而提前收到產品的經銷商，或是大型賣場。目前還沒有來自媒體方面的評測出爐，按照往年的情況，預計最快在本週就會在網路上曝光。
(科技)
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