日盛證券在財訊雜誌於日前（15日）舉辦「財訊金融獎」頒獎典禮，獲頒消費者金融品牌獎「最佳券商形象優質獎」。日盛證券黃進明總經理表示，以「最佳平台，專業首選」自許，近年來更積極轉型希望爭取年輕世代認同，為品牌注入年輕元素，此次獲獎是對日盛證券團隊的肯定。

日盛證券以投資者實際體驗為中心，利用投資人的觀點與視角在其每一個可能產生服務互動的接觸點、通路端、各個階段及各種服務元素的旅程中，建構出完整的流程地圖；搭配視覺化的呈現，讓各個接觸點的服務一目了然，並透過「GA埋設」、「大數據分析」與「客戶滿意度問券調查」提供日盛證券了解客戶可能會遇到的甜蜜點及痛點，加以優化、設計改善，幫助更了解顧客所在乎的，而不再是像過去以靜態的方式或單一的角度來設計商品。同時在軟體方面持續開發獨家功能力拚創新，並降低投資新手小白客戶的學習障礙與門檻。

日盛證券不僅服務一般投資人，過去多年來，亦成功推動多元化企業進入資本市場，包括多項國家策略發展重點產業，如數位金融創新財金支付及加解密解決方案的普鴻資訊、監理科技先驅的捷智商訊，及精準醫療發展供應特殊疫病模式實驗動物之領導廠商樂斯科；另在防疫與民生食安相關產業方面，亦包括了熔噴布龍頭廠商敏成，以及提供細胞儲存治療服務、研製新冠肺炎（COVID-19）抗原快篩試劑和食安快篩試劑的台灣尖端。

日盛證券將持續落實優化客戶體驗，注入新思維加以設計、將動線流程並結合開發客戶設計團隊的軟實力，引領金融業創造新利基；同時積極配合主管機關在數位金融的開放腳步，為健全金融市場與數位投資環境，善盡企業責任，成為企業進入資本市場的最佳推手。

(工商 )