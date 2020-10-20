市政總質詢綠營將問2024動向 侯友宜：多關心市政少談政治 10:032020/10/20 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 市政總質詢綠營將問2024動向，侯友宜表示，多關心市政少談政治。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市議會市政總質詢第一天，議會民進黨團預告將針對侯友宜市長想參選總統卻又不想表態的警長政治學提出呼籲，新北市長侯友宜會前受訪指出，議會總質詢希望大家多關心市政、少談政治，這才是新北市民福氣，大家好好攜手合作，為新北建設未來願景大家努力往前走。 民進黨團在採訪通知中指出，侯市長參選總統或想連任的態度可以扭捏曖昧，但千萬別忽略市政，黨團也預告將針對新北安居、醫療資源、垃圾處理與水肥去化問題、觀光文化與登革熱疫情等問題。 (中時 ) #市政 #新北 #黨團 #市長 #侯友宜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 市議員批中市整體城市評比吊車尾 經發局：讓市民、廠商有感 17:572020/10/19 生活 國民黨擴大舉辦光復節活動 侯友宜：希望大家團結慶祝 11:492020/10/18 政治 環狀線經營權爭議 侯友宜：自己負責才對得起市民 11:582020/10/19 政治 公費流感疫苗搶打潮 侯友宜：中央確實配發不足 10:322020/10/18 生活 北北基宜連2天豪雨 颱風將生成 周三「共伴效應」發威 08:092020/10/18 生活 儲能需求增溫 營運旺到年底 廣錠譜瑞 業績起飛 04:102020/10/18 產業特刊 家族企業傳承 KPMG：留意最低稅負制 15:102020/10/19 財經 高雄輕軌二階延宕 捷運局長甩鍋韓國瑜 挨批「政治語言」 14:142020/10/19 政治 每月增約3000名長者 2022年要成立60間托老中心 16:402020/10/19 生活 核一貯存場有疑慮 台電未再送審 04:102020/10/18 地方新聞 政治熱門新聞 美大選風向變了？林濁水預測他結局出乎意料 - 政治 預測不再改！沈富雄1圖斷言美大選最終結局 - 政治 韓粉大勝利！中選會證實：黃捷等4議員罷免案第一階段連署達標 - 政治 自行「升級」駐處 吳釗燮：要替「斐濟大使館」討回司法公道 - 政治 韓國瑜發聲力挺中天！一番話竟讓「韓黑」認同大讚：沒說錯 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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