新北市議會市政總質詢第一天，議會民進黨團預告將針對侯友宜市長想參選總統卻又不想表態的警長政治學提出呼籲，新北市長侯友宜會前受訪指出，議會總質詢希望大家多關心市政、少談政治，這才是新北市民福氣，大家好好攜手合作，為新北建設未來願景大家努力往前走。

民進黨團在採訪通知中指出，侯市長參選總統或想連任的態度可以扭捏曖昧，但千萬別忽略市政，黨團也預告將針對新北安居、醫療資源、垃圾處理與水肥去化問題、觀光文化與登革熱疫情等問題。

(中時 )