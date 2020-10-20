A股開盤漲跌不一，滬指開盤報3,307.15點，跌0.17％，深成指開報13,417.22點，跌0.03％，創業板指開報2,698.05點，漲0.31％。

從盤面上看，安防、虛擬現實、電競、遊戲等類股漲幅居前，保險、證券等金融類股低迷，昨日大漲的量子科技板塊今日集體拉回，註冊制次新股、第三代半導體、紡織等類股跌幅居前。

(工商 )

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