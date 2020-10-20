A股開盤漲跌不一 保險、證券等金融類股低迷 09:592020/10/20 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 A股開盤漲跌不一，滬指開盤報3,307.15點，跌0.17％，深成指開報13,417.22點，跌0.03％，創業板指開報2,698.05點，漲0.31％。 從盤面上看，安防、虛擬現實、電競、遊戲等類股漲幅居前，保險、證券等金融類股低迷，昨日大漲的量子科技板塊今日集體拉回，註冊制次新股、第三代半導體、紡織等類股跌幅居前。 (工商 ) #開盤 #A股 #漲跌 #證券 #金融類股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 吸中概股回歸 科創板首發CDR 04:102020/10/20 產業財經 盤中零股交易 倒數一周 04:102020/10/20 財經要聞 擁旺季題材 百貨、貿易股紅不讓 04:102020/10/20 證券．權證 《美股掃瞄》憂激勵案未能達協議 美股大跌 08:342020/10/20 財經 陸股震盪 深成指午間收盤漲0.43％ 11:522020/10/20 財經 留意風險 防科技股拋售潮 04:102020/10/20 投資理財 《韓股》現代汽車慘跌 KOSPI受累 11:582020/10/20 財經 習點名量子科技 概念股歡漲 04:102020/10/20 全球財經 恒指開高29點 美團開盤漲1.9％ 10:092020/10/20 財經 台積弱聯電趨堅 台股早盤萬三前整理 09:312020/10/20 財經 財經熱門新聞 張綱維兩名未成年子女 未公開的是范壁如生的女兒 - 財經 - 工商 川普瞎吹1通電話可要到7億 石油巨頭秒打臉 - 財經 川普垮了 台股恐崩盤？專家分析後驚吐4字 - 財經 大陸半導體專案頻傳爛尾 地方政府造成重大風險或損失要問責 - 財經 嚇！台積電法說後又殺了 兇手恐是「它」 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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