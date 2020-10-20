雖然企業財報發布現出經濟復甦徵兆，然而新冠肺炎確診數的飆升，加深進一步社交限制的憂慮，另外英國脫歐談判亦陷入僵局，英國代表指稱歐盟無意改變立場。投資人也在觀望美國刺激方案進展。

周一泛歐Stoxx 600指數開高走低，收跌0.67點或-0.18%，為366.81點。

義大利在上周末出現創紀錄單日確診數，目前該國晚上九點後關閉公共廣場，降低聚會機會。西班牙本周確診數可能突破100萬名，多數地區已收緊管制。英國威爾斯(Wales)地區實施為期兩周的封鎖，英國政府科學顧問建議全國進行三周的封鎖。

市場認為威爾斯地區的嚴厲封鎖對其他國家具有指標意義，將有更多地區行動採取更嚴格的措施。

英鎊的走強傷害到倫敦FTSE指數，收跌0.6%。

交易所營運商泛歐交易所(Euronext)出現技術上故障，巴黎、阿姆斯特丹、里斯本、布魯塞爾股市一度暫停交易超過三小時。

泛歐600指數的金融部門成長1%，瑞士信貸和瑞銀(UBS)分別上漲4.4%和3%。歐洲企業第三季獲利情形預期將從疫情中復甦。

瑞士財富管理公司寶盛集團(Julius Baer)上漲6%，為泛歐600指數表現最好個股。該公司報出今年首九個月獲利率的改善。

諾基亞上漲3.8%，為近兩個月最好的表現。美國國家航空暨太空總署(NASA)選擇該公司設備為月球建造首個通訊網路。

瑞典國防公司紳寶(SAAB)下跌14.3%。紳寶第三季獲利下跌，並無法重申先前的全年財測展望。

(時報資訊)