根據投信投顧公會資料統計，截至今年9月底為止，投信整體基金規模為4兆3776億元，較8月減少1.42%，終止連5個月成長紀錄，不過，仍居歷史單月第三高。累計今年1~9月，規模增加3730億元、增幅9.31%。

若按類型區分，以國內貨幣市場型基金、國內ETF槓反型基金規模明顯增長，各增加378、170億元；反觀，以跨國ETF債券型基金、國內股票型基金規模大幅減少，各減654、224億元。另外，跨國ETF股票型基金、跨國高收益債券基金、跨國股票型基金，規模也都減少6、70億元不等。

第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷表示，9月市場雜音再起，包括：美中衝突加深、美國總統選情膠著、疫情持續擴散等，都讓投資人感到不安，加上，科技類股累計漲幅已大，誘發居高思危心理，進而減碼風險性資產，轉抱保守型資產或避險操作。

近期歐洲疫情再度升溫、美股第3季財報登場，及11月初總統大選即將來臨，不確定性因素籠罩下，預期股票將以個別表現為主，財報能見度高的公司或產業族群，如：醫療、公用事業、資訊科技等，可望續獲資金青睞，反之，容易成為調節對象，股市整體震盪機率偏高。

展望中長期，IMF（國際貨幣基金組織）最新報告中，上修今年全球經濟成長預估到-4.4%，並且預期明年將成長5.2%。

(時報資訊)