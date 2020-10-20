1.南亞科(2408)：記憶體市況好轉，市場喊營運穩了，昨獲三大法人聯手買超5007張，今早股價貼近平盤整理，相對抗跌。

2.寶雅(5904)：今年展店目標超前+前三季營運亮眼，三大法人連兩日攜手買超，支撐今早股價小漲。

3.車王電(1533)：大陸、歐美車市復甦帶動汽車零組件營運好轉，具儲能、電動車雙題材，今早人氣再升溫，一度放量衝上35.7元。

4.嘉澤(3533)：基本面具優勢，高檔震盪於465元有守，多方累積能量，今早逆勢攻高2%。

5.達邁(3645)：9月創歷年同期新高，近期回檔在55元之上形成底部，買盤回籠量能增溫，股價反彈創近一個月高點。

6.美隆電(2477)：蘇州廠徵收補償利多持續發酵，今再一根漲停，隨後打開漲幅逾7%。

7.興能高(6558)：Q4營運看俏，訂單看到明年Q1，早盤走高3%。

8.宜特(3289)：前三季賺贏去年全年，多方歡呼，大拉半根漲停板。

9.康那香(9919)：疫情轉嚴峻，防疫成為業績最大靠山，股價走高逾近5%，突破季線。

10.申豐(6582)：瞄準特規乳膠手套、環保商機，早盤帶量上漲逾7%，重返所有短均。

11.大銀微系統(4576)：短急單湧現，年業績看俏，股價續走揚逾2.5%，站上半年線。

12.亞德客-KY(1590)：Q4業績點火、展望樂觀，29日受邀法說會，晨盤反彈上漲逾3%。

13.恆大(1325)：訂單滿手、前景樂觀，買單踴躍，早盤高漲逾6.5%。

14.鈺創(5351)：沾蘋果光，推動營運向上成長，人氣不滅，股價續強漲逾5.5%，衝上波段新高價。

15.聚陽(1477)：9月稅前賺3.83億元寫今年高，晨盤彈升3%，躍上各短均線，並呈現日線連6紅。

16.國光生(4142)：獲近4.6億元疫苗臨床補助，晨盤聞訊走揚4%，一舉收復70元及月季線。

17.易威(1799)：疫情加劇，概念股動起來，晨盤急攻漲停，進逼半年線。

18.誠美材(4960)：蘋果家族買氣熱，獲外資連14買力挺，早盤放量彈漲半根停板，登今年高。

19.軒郁(6703)：今以每股96.9元上櫃吸引買盤進駐，股價大漲24%，蜜月行情水噹噹。

20.智易(3596)：5G題材火熱，連五日吸引三大法人聯手買超逾萬張，早盤攀揚4%，再戰百元大關。

21.驊宏資(6148)：買盤點火，早盤一度挾量攻頂，來到相對高檔區。

(時報資訊)