“ Patience is bitter, but it’s fruit is sweet. “ pic.twitter.com/pepq2IVGIg — DeMarcus Cousins (@boogiecousins) October 13, 2020

湖人奪得2020年總冠軍，最遺憾的可能是考辛斯(DeMarcus Cousins)，他在湖人虛擲8個月光陰，一場未打就在今年2月被釋出。湖人找來霍華(Dwight Howard)代替，最後霍華開心拿到生涯第一枚冠軍戒指。考辛斯只恨自己沒有早點來湖人。

考辛斯曾是「一眉哥」戴維斯(Anthony Davis)的隊友，想像他如果沒受傷，湖人的前場戰力會有多麼恐怖。即使他只剩勇士時期的16.3分、8.2籃板依然是不可輕忽的力量，但他連這點也拿不出來。外界建議湖人可以考慮簽回考辛斯，他現在的身價不會超過老兵底薪。

生涯前6年效力國王，考辛斯2017年才被賣到鵜鶘，他當時表示：「我最後悔就是沒有早點離開，我沒有把握機會，這是我自己的錯。」考辛斯的經紀團隊多年前就希望把他弄到湖人，但他莫名其妙對國王很忠誠。

2018年1月，考辛斯左腳阿基里斯腱受傷，季外與勇士隊簽約。沒想到勇士王朝去年失利輸給暴龍，來到湖人又被釋出，兩次總冠軍都沒他的分。他左腳加上阿基里斯腱就是第3次受傷，讓他今年才滿30歲就大不如前。上周考辛斯貼出自己練球的影片，宣稱必將回歸，「我的心態改變了，我是個全能球員，我什麼都能做，我可以打任何位置。」

(中時新聞網)