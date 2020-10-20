明年元旦起將開放瘦肉精美豬進口，引起民眾恐慌，有官員主張，只要選擇不吃就沒事，但榮總精神科醫師蘇偉碩警告，只要生態系出現萊劑，會透過人體排泄等管道進入環境中，等土壤乾燥變成灰塵或懸浮微粒漂浮在空氣中時，連呼吸都有可能會吸到！

不吃萊豬就沒事？錯得離譜！讓榮總醫師來告訴你 曝光萊克多巴胺驚人事實 比特王出任務專訪

蘇偉碩在接受YouTuber比特王訪問時表示，根據歐美等國的生態專家研究發現，只要進口含有萊劑肉品，生態系就會出現萊劑，連空氣中都有，而且萊克多巴胺屬於乙型受體素，會影響精神，美國開放使用萊劑飼料後，有許多豬農抱怨，豬隻出現肌肉顫抖、煩躁與心悸等病症。

由於多巴胺是一種強心劑，一般認為思覺失調症就是腦部多巴胺過量造成，美農業部與普渡大學合作研究發現，持續餵食萊劑28天，豬隻腦部多巴胺及腎上腺素濃度都增加，而若腦部多巴胺過量，恐會產生一定的攻擊性。

蘇偉碩認為，豬隻才吃28天腦部就出現變化，人如果連續吃28年會出現什麼症狀沒人敢說，台灣食用豬肉人口眾多，3餐都吃豬肉的也大有人在，目前全世界只有做過1次萊劑人體實驗，而且吃的劑量低、次數少，時間也僅2個禮拜，無法推論若吃10年、20年會不會出事。

(中時新聞網)