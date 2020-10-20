為了避免首場辯論會上川普、拜登互相插嘴、鬧哄哄的慘劇重演，終場辯論上兩位候選人的麥克風將被暫時消音。

美國總統大選終場總統候選人辯論會即將在台灣時間23日上午9時登場，為了防止首場辯論川普與拜登瘋狂互相搶話的慘劇重演，主辦方昨（19）日公布新規定，在每位候選人不受打擾的2分鐘發言時間內，另一位候選人的麥克風將被消音。

9月底美國總統大選首場辯論會吵鬧的景象至今令人印象深刻，當時川普、拜登互相插嘴，川普打斷拜登發言的次數更達73次，拜登忍無可忍，一度叫川普「閉嘴」，整場90分鐘的辯論會上更出現2位候選人、主持人三方同時講話的情況，令各國同步進行翻譯的口譯員相當崩潰。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，為了避免川普、拜登互噴口水的慘劇再度上演，美國總統辯論委員會（Commission on Presidential Debates）昨日商議後做出決定，23日的第2場、也是終場的辯論會上，川普與拜登的麥克風將被短暫消音。

90分鐘的終場辯論會上將會有6個環節，每個環節約進行15分鐘，在每個環節登場開始，兩位候選人將分別獲得2分鐘「不受干擾」的發言時間，回答主持人的提問，在這2分鐘內，另一位候選人的麥克風將被消音，待發言結束後，麥克風才會重新開啟，並且進行接下來的公開討論。

不過公開討論環節會不會再次上演混亂場面？委員會並未祭出新規介入，只在聲明稿中表示寄望候選人們能夠「彼此尊重對方的時間」，像上次一樣將發言時間分配權交給主持人，如果某位候選人打斷對方講話，被打斷的那一方將獲得額外的發言時間。

美國總統辯論委員會表示，儘管知道此次新規不會讓兩方陣營完全滿意，但至少能夠取得平衡，而且符合美國人民的利益。

美國大選第2場總統候選人辯論會原訂台灣時間16日上午登場，但因為川普感染新冠肺炎，主辦方原欲改為線上進行，但遭川普反對，辯論會最終取消。

(中時新聞網)