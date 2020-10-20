公費流感疫苗缺貨，衛福部突然暫緩50歲到64歲民眾施打引民怨，部長陳時中和行政院長蘇貞昌接連道歉。蘇貞昌今赴立院備詢時，更以「喜酒爆桌」來形容疫苗之亂，他表示，國人踴躍打疫苗，這就像請客吃飯，主人家怕客人不來，熱情邀約，結果客人超乎預期，「就是台語說得「爆桌」啦，只好自己人站起來讓一下。」

不僅如此，行政院當初面對口罩之亂時曾喊話「健康的人不必戴口罩」，甚至透過學者專家宣導「捷運內不需戴口罩」，如今面對疫苗之亂，蘇貞昌今天也喊話說，「要向國人同胞報告，疫苗不是每一個人都要打，疫苗是要給比較高危險的長者和嬰幼兒施打，打到一定比例，就是社區安全。」

中央流行疫情指揮中心16日宣布，暫緩無慢性病的50歲至64歲族群施打公費流感疫苗，引發民眾抱怨，蘇貞昌昨坦承，當初沒先將疫苗分配次序、節奏弄好，「實在很對不起！」

今天上午蘇貞昌赴立院備詢前，再次就疫苗之亂做出說明。他表示，有鑑於去年疫苗剩很多，今年特別進口比去年還多的疫苗，意思就是怕國人同胞沒有踴躍打疫苗，所以陳時中還捲起袖子施打做很好的示範。

蘇貞昌接著說，「但就像請客吃飯，主人家又怕客人不來，結果熱情邀約，客人又超乎預期，就是台語說得「爆桌啦」，只好自己人站起來讓一下。」他向國人喊話，疫苗不是每一個人都要打，疫苗是要給比較高危險的長者和嬰幼兒施打，打到一定比例，就是社區安全，拜託國人同胞，讓65歲以上高齡長者及嬰幼兒先打，才能讓危險降低。

他表示，等目前的施打目標值達到後，各族群也都會施打，請大家放心，就像防範武漢肺炎，政府有步驟分級實施，才能做得這麼好。他說，流感疫苗不是武漢肺炎，請大家配合流感疫苗的施打，同時也放心台灣還是最安全的國家。

(中時 )