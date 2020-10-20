人民幣中間價升值80基點 創1年半新高 10:112020/10/20 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價20日報6.6930，較上日6.7010，升值80個基點或0.12％，連升4日，續創1年半以來高。 此外，人民銀行今日將進行人民幣（下同）700億元7天期逆回購操作，規模較上日增加。今日無逆回購到期，因此單日繼續實現等額淨投放，本周前兩日累計則淨投放1,200億元。 (工商 ) #基點 #淨投放 #升值 #人民幣中間價 #半新高 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 人民幣存款餘額 80個月新低 04:102020/10/20 財經要聞 陸9月半導體進口 再衝新高 04:102020/10/20 全球財經 市場支撐力續強 大陸股市奮起 04:102020/10/19 投資理財 吸中概股回歸 科創板首發CDR 04:102020/10/20 產業財經 櫃買市場第三季量價雙創高 04:102020/10/20 證券．權證 陸工業年增率6.9％ 創1年半新高 04:102020/10/20 焦點新聞 陸抗全球不景氣 補助企業拚出口 04:102020/10/20 焦點新聞 人民幣中間價大漲 在岸價早盤由升轉貶 11:332020/10/19 財經 調控再升級 深圳收緊房抵貸 04:102020/10/20 全球財經 徐國勇：社宅4萬戶 年底達標 04:102020/10/20 產業特刊 財經熱門新聞 川普垮了 台股恐崩盤？專家分析後驚吐4字 - 財經 螞蟻上市 《經濟學人》：大陸相隔700年再創貨幣奇蹟 - 財經 張綱維兩名未成年子女 未公開的是范壁如生的女兒 - 財經 - 工商 再生能源股業績驅動長多 - 財經 嚇！台積電法說後又殺了 兇手恐是「它」 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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