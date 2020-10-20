人民幣兌美元中間價20日報6.6930，較上日6.7010，升值80個基點或0.12％，連升4日，續創1年半以來高。

此外，人民銀行今日將進行人民幣（下同）700億元7天期逆回購操作，規模較上日增加。今日無逆回購到期，因此單日繼續實現等額淨投放，本周前兩日累計則淨投放1,200億元。

(工商 )

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