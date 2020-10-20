隨著社群平台instagram盛行，名人網紅幾乎都有官方帳號，今年IG開始出現大量色情帳號，透過在名人發文底下留言的方式求曝光度，有時候甚至比其死忠粉絲還要快留言並洗留言板，讓帳號主人跟追蹤者都不堪其擾，百萬YouTuber蔡阿嘎也是受災戶之一，但昨天他祭出反擊，讓網友看了全都笑瘋了。

知名YT蔡阿嘎經常透過IG跟粉絲分享生活點滴，而他的帳號也不是第一次受到色情帳號騷擾攻擊，昨天又照慣例被色情帳號洗版，其中一個帳號留言：「我丈夫的陰莖很小…我是否必須外遇才能使我感到滿足？請指教」。

蔡阿嘎截圖分享與色情帳號的對話，還說「愛莫能助」。(翻攝自蔡阿嘎IG)

蔡阿嘎眼尖挑中這則留言，並沒有生氣，而是親自進行回應，特地標記了對方，表示：「我也很小。」，之後更把這番對答截圖po出，表示「愛莫能助」，讓網友看了大爆笑，狂虧「晚餐點心吃了誠實豆沙包嗎」、「不想被別人看不起，首先自己要先看不起自己」，而對於蔡阿嘎提及尺寸問題，也想到了嘎嫂，瞬間掀起一股「幫二伯QQ」的潮流。

面對網友群起調侃，蔡阿嘎也給出回應，表示：「我這個人什麼不會，最誠實！」被讚EQ超高，事實上他之前也正面交鋒過色情帳號，曾將IG設定成只有追蹤他的粉絲才能留言，沒想到還是發現色情帳號的蹤影，他點進去對方帳號，發現對方只追蹤他沒追蹤別人，立刻從生氣變感動：「真的是鐵粉耶！唯一追蹤蔡阿嘎！我好榮幸！」。

(中時新聞網)