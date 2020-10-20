恒指開高29點 美團開盤漲1.9％ 10:092020/10/20 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 19日晚美股道指收盤重挫逾四百點，20日早道指期貨則反彈過百點。港股微幅上漲。恒指開高29點，報24,571點；國企指數開高22點，報10,000點。 騰訊開高0.9％，報566.6港元。 友邦開高1.5％，報78.8港元。 美團19日受壓，20日早則開高1.9％，報264港元。 阿里巴巴開高0.2％，報297.8港元。市場消息稱，螞蟻集團初步計畫於27日至30日招股，擬在11月6日A+H股同步上市。 (工商 ) #港元 #美團 #道指 #日早 #恒指 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 A股開盤漲跌不一 保險、證券等金融類股低迷 09:592020/10/20 財經 美大選倒數2周 關鍵州 佛州開始投票 04:102020/10/20 財經要聞 《美股掃瞄》憂激勵案未能達協議 美股大跌 08:342020/10/20 財經 全球首見 青島5天內檢測千萬人 04:102020/10/20 話題觀察 《期貨》三大期指開盤偏空 10月台指期跌1點 09:082020/10/20 財經 台中沙鹿鬧區一位難求 立體停車場下月動工 09:282020/10/20 寶島 軍火之王3／俄製刺針飛彈1枚12萬美金 台灣買美製竟要80萬 07:332020/10/20 社會 台積弱聯電趨堅 台股早盤萬三前整理 09:312020/10/20 財經 習點名量子科技 概念股歡漲 04:102020/10/20 全球財經 陸買糧 美媒稱有助川普逆轉勝 04:102020/10/20 國際大事 財經熱門新聞 川普垮了 台股恐崩盤？專家分析後驚吐4字 - 財經 螞蟻上市 《經濟學人》：大陸相隔700年再創貨幣奇蹟 - 財經 張綱維兩名未成年子女 未公開的是范壁如生的女兒 - 財經 - 工商 再生能源股業績驅動長多 - 財經 嚇！台積電法說後又殺了 兇手恐是「它」 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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