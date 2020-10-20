19日晚美股道指收盤重挫逾四百點，20日早道指期貨則反彈過百點。港股微幅上漲。恒指開高29點，報24,571點；國企指數開高22點，報10,000點。

騰訊開高0.9％，報566.6港元。

友邦開高1.5％，報78.8港元。

美團19日受壓，20日早則開高1.9％，報264港元。

阿里巴巴開高0.2％，報297.8港元。市場消息稱，螞蟻集團初步計畫於27日至30日招股，擬在11月6日A+H股同步上市。

(工商 )

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