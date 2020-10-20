攸關宜蘭發展、計畫經費高達252億元的鐵路高架化，19日在行政院長蘇貞昌表態支持後，可望通過政院核定，核定後預計9年後完工；高鐵延伸宜蘭案所須經費高達1764億元，蘇直言「這經費實在嚇死人！」但以國家建設長遠來看，高鐵案他是樂觀其成。

吳澤成向蘇揆請命

蘇貞昌率交通部長林佳龍等部會首長赴宜蘭，視察「宜蘭到羅東鐵路高架化辦理情形」，鐵道局指出，宜蘭鐵路高架化範圍從四城站南端至冬山排水橋，全長16.1公里（含已高架3.7公里），宜蘭、二結、中里、羅東等站改建高架，並新增縣政中心站。

鐵路高架在去年11月交通部舉行審查委員會，審查結論是「原則可行」。前宜蘭代理縣長、政務委員吳澤成當蘇貞昌的面說，宜蘭早在2007年就規畫鐵路高架案，「建議院長，既然原則可行，也原則給予同意。」

蘇貞昌以高雄至屏東潮州鐵路高架化為例，在高架化前因火車往返，造成都市停擺癱瘓，宜蘭到羅東鐵路全線高架之後，將會拆除9個平交道、4座陸橋，宜蘭會有5處新車站，請交通部就宜蘭羅東鐵路高架化給予大大的支持。

擬減地方經費負擔

宜蘭縣長林姿妙表示，鐵路高架化252億元，縣府要負擔其中的54億元，但縣府財政相當困難，希望中央支援。蘇貞昌回應，考量宜蘭財政困難，雖有全國經費的運算機制，但若可減少宜蘭的經費負擔，也請交通部優予從寬。

高鐵延伸宜蘭案部分，蘇貞昌指出，並非僅由經費多寡來評估，必須從國家長遠建設來看，應多方考慮；若高鐵與直鐵整體評比後，認為高鐵對旅客方便、對國家未來整體發展較好，而且沿途不需拆除等整體效益較佳，將此案併同整個考量，若覺得可行他樂觀其成，希望讓宜蘭大大發展。

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(中時新聞網)