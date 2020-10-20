5天爆增12例，顯示出全球新冠肺炎疫情延燒，邊境危險了！我國今又新增3例境外移入確診，截至目前全台累計有543例確診，指揮中心將於下午2時召開臨時記者會，說明個案相關事宜。

指揮中心今（20日）宣布，新增3例境外移入，國內截至目前累計543例確診，分別為451例境外移入、55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例不明（比利時工程師）。確診個案中7人死亡、493人解除隔離、40人住院隔離中。

台灣在短短5天就新增12例確診個案，顯示全球疫情延燒中。上周五（16日）確診的4名印尼籍學生，於檢疫期滿後無症狀確診，匡列接觸者220人；昨（19日）又增5例境外移入，分別自菲律賓、法國、印尼及俄羅斯入境確診，其中3人為無症狀感染者，近日新增的確診個案中，有一半以上為無症狀感染者，更須提高警覺。

指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

(中時新聞網)