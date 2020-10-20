斐濟傳出我駐斐濟大使館舉行國慶酒會竟遭中國大陸外交人員鬧場毆打我方人員，中國駐斐濟辦事處還聲明「世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。」對此，國民黨立院黨團總召林為洲今天上午表示，我們的一中原則就是講中華民國，如果對岸連中華民國都不承認，那兩岸也不用交流了，「大家就變敵國」。

林為洲表示，一中原則我們講的是中華民國，如果對岸完全不承認說有中華民國存在，說中華民國沒有外交人員，那就兩岸斷絕就好了，有什麼好講的？如果這個都不承認，那兩岸不用交流了，大家都變敵國了。

林為洲說，那台灣就會尋求更多外援來支持台灣，他呼籲，兩岸要和諧、維持穩定，要靠大家彼此，台灣這邊就是希望要求他們承認我們一中有中華民國的訴求跟主張。

林為洲譴責中共，在我們的國慶酒會、我們租的場地鬧事，畢竟是我們的場地，你來了卻有不禮貌的行為，動手就是不對，哪有可能在我們租的場地、我們辦的酒會，我們自己鬧場，這不可能啊，這關係到國家的面子，我們一定是想讓他歡欣鼓舞、喜氣洋洋，對岸人員來來這邊鬧事當然要嚴厲譴責。

但林為洲也批評外交部對此事態度軟弱，雖然有聽說外交部有難言之隱，因為在斐濟沒有邦交似乎想要息事寧人，但國家重要慶典被人這樣鬧場，涉及尊嚴的問題，卻是由外媒來揭發這件事，外交部應該還可以透過其他方法反應。國民黨的召委將會在立院國防外交委員會邀請外交部長吳釗燮到立院做專案報告。

(中時 )