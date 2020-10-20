美國媒體最近報導指出，火箭如果打算將「大鬍子」哈登交易出去的話，哈登最後會落腳於哪些球隊呢？分別是七六人、公牛、公鹿、尼克或是快艇。

哈登目前仍處在巔峰狀態，上賽季場均34.3分、6.6籃板、7.5助攻、1.8抄截的攻守數據，但過去幾年都無法衝擊奪冠目標，而且在季後賽的軟弱也遭到不少質疑聲浪。

倘若火箭想要重建，那麼交易哈登無疑會給球隊帶來最多資源回報，然而以目前整個聯盟，有能力符合火箭需要條件的也只有5支球隊。

七六人在上賽季花了大把鈔票，結果卻令人失望，隊中兩大核心班西蒙斯與恩比德貌合神離，西蒙斯更是因為受傷無緣季後賽。季後賽首輪爆冷遭到淘汰之後，立刻開除布瑞特布朗，然後招攬了快艇前教頭瑞弗斯接掌兵符。

瑞弗斯入主七六人後傳聞有可能在陣容上做出調整，西蒙斯離隊的可能性最大，一旦走向這一步，七六人就會想辦法將哈登交易過來，但以目前籌碼來看，交易難度很高。

公牛是聯盟公認的墊底球隊之一，但拉文的成長讓球團看到了重建希望。球季結束後公牛拔掉博伊蘭的烏紗帽，任命多諾萬為新任主帥。多諾萬上任後首要目標就是進行改革，挖角哈登就成為第一首選，重新崛起的希望也將大增。此外，公牛擁有不少年輕球星，手中也有選秀會首輪第4順位籤，這些都是火箭想要得到的籌碼。

對於哈登這種頂級球星而言，如果決定離開火箭，最想去的地方肯定是大市場球隊，東區尼克無疑是符合大鬍子的要求，休季期間尼克最多可以清出6000萬美金的薪金空間，提供尼克最佳挖角基金。

上賽季里歐納德和保羅喬治聯手，可惜並沒有擦出亮眼火花，如果哈登能加盟的話，憑藉他更擅長傳球和組織球風，里歐納德將如虎添翼。反觀哈登在一次次沖擊總冠軍失敗後，他或許也該考慮改變，轉戰快艇無疑是個最佳奪冠機會。

哈登如果與字母哥聯手，這樣的組合會有多大的攻擊火力呢？事實上過去兩季都倒在爭冠路途的公鹿，加上季後賽屢遭批評，讓字母哥升起不如離開的念頭。如果哈登能加盟，或許會激發出字母戰鬥力，為了能挽留阿提托康波，公鹿有可能放手一搏。

(中時 )