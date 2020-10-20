美國紓困案使得美股昨夜震盪，今早日韓股市偏空震盪，台股今日開低18.35點、為12889.99點，失守12900關，台積電(2330)開低，不過股王大立光(3008)、鴻海(2317)仍開高，台股就在平盤附近游移，期貨市場則是呈現逆價差的情形。分析師表示，台股將面臨美中關係拉警報、美國大選、疫情再起等等變數，以短中期來看，難脫震盪整理格局，美國紓困案今日為最後的關鍵、明日台指期即將結算，預期台股將在5日線震盪游移，以個股表現為主。

盤面上，大立光今日開高，站回3100元；祥碩(5269)受惠美國超微晶片單，法人看好今年獲利表現，股價強漲4.65%；天氣變冷全球疫情有再見高峰的跡象，今日除疫概念股多頭攻勢再起，口罩概念族群的恆大(1325)漲幅逾5%、南六(6504)漲幅逼近3%、康那香(9919)漲幅則在4.5%以上；疫苗概念股的國光生(4142)上漲2.6%，一舉收復70元及月季線、高端疫苗(6547)漲幅約1%左右。外資本月天天買進的誠美材(4960)及智易(3596)等，盤中股價漲幅都在3%以上；軒郁(6703)今以每股96.9元上櫃，股價大漲2成以上，蜜月行情出色。

分析師表示，若照以往歷史走勢來看，自2004年到2016年這四屆美國總統大選來看，美股走勢皆由9、10月中旬開始走跌，並在選後回漲，不過，此次美股處於相對高點，走勢和往年不同，選後行情宜採保守觀望。屆時美股表現將牽動台股走勢，操作上不宜追高，嚴控手中持股比例。

(時報資訊)