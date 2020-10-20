近周的歐洲開始稍涼的秋季，新冠肺炎又見蹤跡，多個國家開始對餐廳等公共場所收緊社交管制，英國、法國、義大利、德國政府陸續在國內部分地區祭出嚴格限制。

目前各國已瞭解為遏止疫情推出的全國性大封鎖將對經濟的難以承受的衝擊，因此至今紛推遲未施行最高等級社交警示，但已對歐股帶來巨大陰影。除了疫情因素，仍有其他條件制約著歐洲企業未來復甦力道。

歐洲經濟先是在第二季因疫情跌入谷底，然而隨著各國在第三季的夏天開始逐步解除封鎖，股市開始熱絡起來，配合著疫苗開發進度以及各國政府的財政刺激方案推陳出新，股市走出連月的顛頗。

泛歐STOXX 600指數在三月總計下跌了約40%，而歐股截至10月中旬仍有約11%的下挫。

從整體情勢觀察，第三季是復甦的，企業財測或經濟預測都可能向上修正。但是數據仍相當殘酷，根據Refinitiv數據顯示，分析師預期泛歐STOXX 600成分股公司在第三季將報出平均季度獲利為年減36.7%，如此冰冷數據被評為復甦，更突顯出第二季的崩潰程度。瑞士信貸全球股市策略主管利西巴哈(Lisibach)表示，第三季仍相當的殘酷，但是總比第二季企業獲利暴跌51%要好一些。

儘管第三季企業獲利將迎來復甦跡象，但投資人更希望從企業口中得知下一季或下一年度的財測。投資人亦將密切觀察財報季過後幾周的企業作為或經營狀況如何、英國脫歐後未能完成新協議的可能影響，或是分析企業如何控制成本、如何應對歐元走強等不利因素。

關於股價表現方面，資產管理公司Carmignac一主管表示，歐洲藍籌股的優於預期表現，可為股價提升提供催化劑。儘管股價波動性較大大，但已報出業績表現的企業例如全球第三大廣告商Publicis已經為此一趨勢提供證明。

另外法國奢侈品LVMH集團在第三季營收降幅小於預期，因LV手提包的銷售成長，在第三季抵銷了新冠疫情對集團的衝擊。

德國戴姆勒集團(Daimler)第三季業績同樣令人鼓舞，主因為九月豪華車銷售出現優於預期的反彈。另外飛利浦因醫療設備銷售的提振，周一公布的第三季營收和獲利皆有成長。其他例如居家股羅技(Logitech)以及奢侈品集團開雲(Kering)、羅萊雅(L'Oreal)、Moncler等都將隨後發布季度業績報告。

由於周期性產業對股市影響程度交高，歐洲股市的利潤趨勢和股價表現一直扣緊住經濟的波動，關聯性高於美國等其他市場，美國股市主要表現在充滿了亞馬遜、蘋果等科技巨擘的拉抬影響力。

歐洲的能源股和金融股一直傾向於追蹤經濟成長，預期在本季的第四季迎來獲利分別將下跌81%和38%。

此一情勢將對歐洲形成壓力，相較之下，美國標普500今年至今累計已上漲7%，一旦美國出現可靠的新冠疫苗，或是大規模刺激方案獲得通過，都將啟動經濟，而歐洲股市相形之下顯得較不利。

瑞士信貸的利西巴哈指出，在經濟持續受到巨大壓力之時，缺乏成長部門的缺點將傷害到歐洲；但是同時也可辯稱，如果復甦持續，將同樣公平地出現後補追趕的潛力。

歐洲企業的獲利一直被認為是落後於美企。得益於科技巨擘的加油給力，美企第三季獲利跌幅被限制在18.9%，而這些科技巨擘另一方面又主要得惠於疫情推進的居家經濟。歐洲企業相形之下欠缺巨型科技企業的推力。

(時報資訊)