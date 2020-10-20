台積電(2330)上周舉行法說會，表示今年資本支出預估將達接近高標的170億美元。台積電資本支出創新高，對今年相關設備供應鏈及零組件廠挹注業績動能。隨著台積電本周股價回穩，相關供應鏈股價亦回穩或反彈。

台積電先前已將今年資本支出預估上調達160億到170億美元之間；法說會表示全年資本支出約為170億美元。台積電財務長黃仁昭表示，今年全年資本支出約170億美元，明年若是需求強勁，資本支出就會再增加。

台積電今年確定資本支出將會達到高標水準，創歷年新高。法人預期，台積電對明年展望仍樂觀，由於客戶對於先進製程的需求，台積電明年資本支出可望高於今年，再創新高，台廠相關設備供應鏈業者可望受惠，台積電的廠務工程以及零組件及設備供應鏈包含漢唐(2404)、辛耘(3583)、家登(3680)、京鼎(3413)、帆宣(6196)等。

設備零組件代工廠京鼎(3413)看好備品市場，在苗栗竹南打造第二個廠區，上周正式動工，預計2022年第一季試產。未來該廠將有三分之一用於新設備代工，三分之二支援備品製造，估計新廠完工後3年，約2024~2025年備品產能將較目前達倍增。

京鼎第三季營收26.54億元，年增50.41%，創下單季第三高。法人表示，依目前訂單狀況來看，第四季營收將較第三季略為降溫，今年全年仍將創下新高；展望2021年，晶圓廠、記憶體大廠持續擴產，京鼎可望將持續受惠，明年營收挑戰百億元新高。

家登(3680)第三季營收約5.58億元，比第二季高點下滑約28%，但業外處分台南市不動產利益預期於第三季認列，將挹注第三季營運。今年整體營運成績將創新高。

家登公司表示，第三季半導體全球客戶持續進行庫存調節，出貨認列遞延於第四季。

此外，受惠於台積電等半導體大廠積極建廠擴產，無塵室工程大廠漢唐(2404)今年第三季合併營收119.67億元，再創單季新高紀錄，季增約19.7%，年增率達182.1%。前三季營收亦同步創新高。1~9月合併營收288.08億元，年增72.05%，並已超越2019全年的239.2億元。全年獲利預計也將再創新高。

展望後市，台積電規畫興建2奈米及3奈米等建廠計畫，漢唐可望持續爭取訂單，成為台積電積極擴廠的受惠者之一。

(時報資訊)