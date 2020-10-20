美國白宮幕僚長梅道斯（Mark Meadows）周一表示，在周二達成協議的最後期限逐步逼近之際，白宮已經將新一輪新冠紓困計畫規模提高至1.9兆美元。

他表示：「我們已將金額提高至接近1.9兆美元，且川普總統願意以直接支付方式提供一些額外資金，他願意以『薪資保護計畫』（Paycheck Protection Program, PPP）形式向餐館、飯店旅館與小型企業提供額外金援」。

美國眾議院議長佩洛西周日表示，若要在大選前通過新紓困振興方案，就必須在周二達成協議。佩洛西周日表示，儘管有一些令人振奮的消息，但仍有許多工作要做。我對我們可以在選前達成協議感到樂觀。

分別代表白宮與民主黨的美國財政部長穆努欽與眾院議長佩洛西仍持續進行協商，正在討論民主黨主張的2.2兆美元提案，以及白宮回以1.9兆美元的方案。

雙方一直努力解決協議中有關新冠狀病毒檢測相關條文的爭議，穆努欽表示，白宮方面將接受民主黨有關於該條款的措辭，佩洛西則表示白宮「已做出無法接受的改變」，她在一份聲明中表示，白宮已經刪除《英雄法案》（HEROES Act）中，55%有關於檢測、追蹤和治療相關的措辭。其他尚未解決的問題，尚包括兒童稅負抵減、失業救濟給付，以及州與地方撥款等。

即使白宮與民主黨達成兩黨協議，該協議也可能在共和黨掌控的參議院遭到強烈反對。梅道斯周一對此表示，儘管黨內反對，但參院多數黨領袖麥康諾已經同意將兩黨協議交付參院表決。上周麥康諾則表示：「那不是我想要做的事」。

梅道斯表示，參院有一些人將支持兩黨協議，但是否已有足夠票數達到60票門檻，將取決於參院領袖麥康諾，而他已經同意，如果我們達成兩黨協議，他願意繼續推進該法案。

白宮雖然進一步加碼到1.9兆美元，但與民主黨已在眾議院通過的2.2兆美元規模仍有差距，目前民主黨尚未對此做出回應。

(時報資訊)