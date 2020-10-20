對於許多人來說「吃」美食就是一種發洩、一種療癒作用，但也有人因此暴肥。近日，日本電視節目電視節目《世界上讓人吃驚的新聞》（ザ!世界仰天ニュース）就找來4名成功瘦身的女子，其中一位原本體重破百的混血正妹Mary便在短短8個月內狂鏟58kg，但她也公開了一段過往的回憶。

今年26歲的Mary，是日本宮古島出生的美日混血兒，小時候父母便離異，她沒跟爸爸回美國而是與母親及外婆繼續在日本生活。而媽媽及外婆為了讓她感受到被疼愛，從小就不忌口的一直餵食她，外婆甚至陪她喝可樂並安慰她說「因為有一半的美國血統所以長得比較大隻」，讓她在國小三年級時體重便已62kg，國中時更衝到93kg。

在 Instagram 查看這則貼文 MARY（@1___mary___0）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 9 日 上午 12:56 張貼

前往東京成為美容師後，一直都有「名星夢」的Mary已胖到108kg，而Mary為了如混血女星Becky那般耀眼動人開始下定決心積極減肥。原本食量超大的她，光是一個早餐就吃了將近5個人的份量而且幾乎都是白飯、奶油吐司等高熱量食物，後來她開始改變飲食及增加運動習慣，除了每天固定晨跑1.5小時外，飲食也改為蔬果為主。

Mary還會將三餐及體重的變化傳給親友，讓周圍的人一同督促她減肥，也會看著好萊塢的照片來激勵自己，而一切的努力終於在8個月後有了結果，成功減掉58kg。在節目中秀出精緻的臉龐與完美的體態，希望將來有機會能在演藝圈中發光發熱。

在 Instagram 查看這則貼文 MARY（@1___mary___0）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 19 日 上午 11:12 張貼

(中時新聞網)