台中的夜市林立，活絡觀光與地方經濟，市議員陳清龍今天為小農、小攤販請命，他說目前「台中市攤販集中區設置管理自治條例」內，攤販集中區僅有對夜間營業時段的定義，質疑此條例是否只管夜市，其餘時段則不受規範？副市長令狐榮達強調，不合時宜條例可考慮修正。

陳清龍說，市政要貼近民意！豐原社皮公園與中正公園等，平時是市民休閒運動的場域，周邊吸引農民販售自家農特產品，但只要小農設攤，就立即遭警察驅離，建議市府研議增修自治條例內容，以符合市民實際狀況，也防止各種擺攤亂象。

陳清龍要求市府增訂「台中市攤販集中區設置管理自治條例」。（陳世宗攝）

「小農小販能糊一口飯吃嗎？」陳清龍表示，許多小農攤販屬經濟弱勢族群，以販售農產品維生，平時就在公園周邊設攤，收入勉強可應付生活，卻因違法設攤常被警察驅離，甚至被開單，一整天的心血瞬間化為烏有。

陳清龍更舉熱鬧的大坑九號步道為例，市府願意規劃市集，無奈一般公園的小農小販卻未有適合條例輔導，只要擺攤都算「違法設攤」，希望為經濟擺攤弱勢爭取權益，請市府重新評估，增修訂「臺中市攤販集中區設置管理自治條例」，輔導小農小販的小型「早場」市集。

陳清龍並持續要求豐原第一市場與果菜市場的環境與設備升級。他說，多次爭取豐原果菜市場的遮雨遮陽棚與動線規劃調整，兩年過去仍未有任何進度，而建議豐原第一市場改善成低溫冷鏈環境作為示範區同樣沒消息，台北市、新北市、台南市等許多傳統市場目前逐漸走向轉型，低溫冷鏈環境為其中一項，不僅顧及整體衛生環境，保障食材新鮮，期望能一併改善傳統市場建物老舊、環境髒亂等問題，讓消費者有煥然一新感受。

經發局長張峯源說，大坑是將停車場規劃成設攤區，需找合法用地來規畫。令狐榮達強調，「台中市攤販集中區設置管理自治條例」是105年6月所製定，不合時宜可以檢討，因這是跨局處的業務。

(中時 )