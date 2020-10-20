由雷射協會、工研院及展昭公司主辦的台灣國際雷射展Laser&Photonics Taiwan，將於21日開展。由國內外80家業者使用近200個攤位，聯手呈現雷射加工設備、雷射源、精密光學、雷射鈑金、雷射零組件、雷射應用等展出項目。

開幕典禮將由經濟部工業局主任秘書陳佩利、經濟部技術處科技專家葉賜旭、台灣雷射科技應用協會理事長李原恒、工研院雷射與積層製造科技中心執行長曹芳海、臺灣機械工業同業公會秘書長許文通、中華民國五金商業同業公會全國聯合會理事長陳克謙、台灣雷射鈑金發展協會理事長林洧緹、台灣電子設備協會總幹事王信陽、台灣板金經營協會理事長林原正等進行開幕儀式。

深耕雷射自主研發的工研院雷射中心將展出國產雷射源關鍵組件、高功率加工及精微加工技術，並將聯合科專計畫輔導廠商展示計畫成果；高端雷射領導品牌創浦，以超短脈衝雷射源為亮點，能在冷加工的狀態下進行精微切割、鑽孔及蝕刻加工。首次參展的慶鴻機電將帶來高精密懸浮雷射加工機，適用於精密零組件加工，應用領域涵蓋航太、醫療及電子產業。雷射雕刻上色專家勇鼎科技不僅握有專利，還將於現場展示綠光雷射內雕技術，可於透明材料內直接雕出2D或3D立體圖形。擁有雄厚學術及實務背景的京碼，專注於次微米級雷射超精密加工技術，以自動化整合微蝕刻、微切割、及微鑽孔三項工法提升雷射加工精細度。連續參展第八年的國際大廠Coherent帶來μ-LED的準分子雷射解決方案。除此之外，專精中小功率雷射機台的台灣三軸科技、歐美知名雷射技術代理商上儀、具備50年專業經驗的保勝光學、致力布局超短焦投影鏡頭的上暘光學等產業領頭羊，都在台灣國際雷射展現場展出最新技術及應用。

在政府推動「5+2產業創新計畫」、打造六大核心戰略產業為主軸下，半導體成為重中之重。今年主辦單位特別規劃「半導體產業雷射製造技術研討會」，由工研院、交通大學、中研院等頂尖學研機構，以及創浦、科希倫、IPG、迪伸電子等產業領頭羊，共同發表雷射產業發展與未來趨勢，並特別鎖定半導體產業，涵蓋新型半導體奈米雷射、超短脈衝雷射、μ-LED製程、超快與短波長光纖雷射等高端技術應用。

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