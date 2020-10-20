陸LPR維持不變 連續6個月持平 10:192020/10/20 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸10月LPR（貸款市場報價利率）維持不變，是連續6個月持平，符合預期。中國人民銀行20日公布，10月LPR報價顯示，一年期維持3.85％，五年期以上品種利率維持4.65％。 分析師表示，近幾個月來隨著疫情得到有效控制，國內經濟復甦態勢良好，央行的政策利率和貸款市場報價利率LPR均保持穩定，市場利率圍繞央行政策利率運行，利率水平符合當前的總體經濟基本面。 (工商 ) #LPR #不變 #貸款市場報價利率 #政策利率 #利率 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 滙豐台灣宣布簽訂可持續發展表現連結貸款 11:282020/10/20 財經 人民幣存款餘額 80個月新低 04:102020/10/20 財經要聞 《金融》匯豐台灣簽訂可持續發展表現連結貸款 助綠能經營 11:242020/10/20 財經 李寶英產後復出仙氣不變 04:102020/10/20 娛樂新聞 金融次順位債 穩健投資首選 04:102020/10/20 投資理財 投資意願爆棚 近三成受訪者想錢進股市 09:312020/10/20 財經 手機號碼就能跨行轉帳 一銀等8家銀行首波上線開辦 12:132020/10/20 財經 《產業》鎳價續攀高 不鏽鋼價有撐 11:582020/10/20 財經 研訓院看世界－減緩房價上漲的世代衝擊 政府可以做更多 04:102020/10/20 專題周報 操盤心法－推升指數靠權值股，留意貨櫃航運、水泥 04:102020/10/20 證券．權證 財經熱門新聞 張綱維兩名未成年子女 未公開的是范壁如生的女兒 - 財經 - 工商 川普瞎吹1通電話可要到7億 石油巨頭秒打臉 - 財經 川普垮了 台股恐崩盤？專家分析後驚吐4字 - 財經 大陸半導體專案頻傳爛尾 地方政府造成重大風險或損失要問責 - 財經 嚇！台積電法說後又殺了 兇手恐是「它」 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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