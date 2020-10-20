大陸10月LPR（貸款市場報價利率）維持不變，是連續6個月持平，符合預期。中國人民銀行20日公布，10月LPR報價顯示，一年期維持3.85％，五年期以上品種利率維持4.65％。

分析師表示，近幾個月來隨著疫情得到有效控制，國內經濟復甦態勢良好，央行的政策利率和貸款市場報價利率LPR均保持穩定，市場利率圍繞央行政策利率運行，利率水平符合當前的總體經濟基本面。

(工商 )