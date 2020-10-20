台南市永康區為交通事故嚴重區域，有將近3成事故更是發生18至24歲的年輕朋友身上，尤其是剛取得駕照的大學生。市府交通局爲守護學子「行」的安全，首度與國泰產險、國立交通大學合作，針對全市大專院校密度最高的永康區南臺科技大學、臺南應用科技大學、崑山科技大學等3所大學周邊道路，進行風險診斷後，製作校園交通事故風險地圖及道路交通安全懶人包，並建置風險地圖APP，希望提醒學子注意安全。

市長黃偉哲表示，此次透過產、官、學三方合作，結合大數據及用路人的習性，藉由各交通事故風險點現場探勘檢視，以圖像化方式製作淺顯易懂的校園交通事故風險地圖，以及AR互動體驗APP，讓年輕學子與用路人更方便取得用路安全知識，建立正確道安觀念，期盼能將道路交通風險降到最低。

交通局長王銘德也說，根據2019年台南市交通事故統計分析，永康區為交通事故較為嚴重區域，其中有將近3成為18至24歲的年輕朋友。交通局與國泰產險合作辦理校園交通事故風險地圖專案，透過大數據分析永康區3所大學周邊交通事故風險地點，經由公部門與各校進行會勘討論，以及在國立交通大學教授吳宗修的專業指導下，製作出校園交通事故熱點現場道路狀況分析、道路設計建議、學生（用路人）防禦性駕駛對策，與交通管理策略，作為用路環境改善參考依據。

交通局指出，國泰產險還特別製作AR互動體驗APP，提供市民朋友以多元化的方式，了解各路口的潛在風險，並將舉辦「台南市永康區校園交通事故風險地圖」集點抽獎活動，詳細內容請參考活動辦法或至「運轉臺南好交通」FB粉絲團活動了解。

台南市長黃偉哲體驗校園交通事故風險地圖APP。（洪榮志攝）

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