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日前桃園市議員王浩宇在政論節目中與資深媒體人陳揮文論戰，但卻慘遭電爆，在許多議題上都被說得難以回嘴，甚至還當場惱羞成怒，這讓綠營支持者們都看不下去了，直呼一個市議員居然連名嘴都說不贏，比起來，比那些只會在網路上放話的側翼粉專還不如！

王浩宇與陳揮文參加網路節目「Yahoo鄉民大會」談論時事，陳揮文在節目中質疑王浩宇過去頻頻對外放話，「韓國瑜要選桃園市長」、罷免、寄子彈的威脅案，要求王浩宇對這些事情做出解釋，但王浩宇不僅沒辦法當場給出一個完整的答案，還當場惱羞成怒，這讓網友們相當傻眼。

就有網友在論壇上發文表示，他相當驚訝王浩宇竟然連陳揮文都說不贏，身為一個市議員，竟然連名嘴都說不贏，更何況陳揮文在名嘴之中也不是最厲害的那個，直呼王浩宇這種表現根本就比網路上的綠營側翼粉專還不如，簡直令人失望。

該網友的說法引來許多人迴響，紛紛回覆表示「支持者都看不下去了」、「連好好為自己辯護都沒辦法，我看是活該被罷免了」、「真的爛」、「太慘了吧，一介市議員的口才差成這樣」、「好離譜」。

(中時新聞網)