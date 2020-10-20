蕭亞軒去年公開認愛小她16歲大陸男模黃皓，兩人交往過程頻曬恩愛，閃瞎眾多網友，近來傳出兩人合體接下真人秀節目《女兒們的戀愛》第三季，排場堪稱國際巨星等級，不過外傳蕭亞軒推掉一檔戲，讓黃皓當不成男主角，小倆口為此冷戰半個月。

根據《鏡週刊》報導，蕭亞軒與小她16歲男友黃皓，合體接下大陸真人秀節目《女兒們的戀愛》，目前已在台灣錄製，而兩人現身時周遭工作人員高達27人，比大陸一線明星基本搭配9人還多３倍，可見製作單位對兩人重視，排場宛若國際巨星等級，雖然兩人合力搶錢，但蕭亞軒對黃皓演藝事業管控嚴格，任何邀約都必須審慎評估才會接下，日前傳出推掉一部原設定黃皓當男主角的戲劇，導致兩人關係降至冰點。

蕭亞軒頻與黃皓曬恩愛閃瞎網友。（圖／蕭亞軒微博）

據消息指出，這部戲是黃皓原先要投資並擔綱男主角，不過經過蕭亞軒審慎評估後，認為「穩賠不賺」因此推掉戲約，眼看遭平時有求必應的蕭亞軒婉拒，令黃皓面子完全掛不住，兩人因此冷戰長達半個月之久，不過兩人還是合體接下真人秀節目《女兒們的戀愛》，外傳蕭亞軒開出兩大條件，一是傳達自己最真實的一面，另一就是希望藉此捧紅男友黃皓。

而蕭亞軒雖操刀黃皓演藝事業，但也讓黃皓壓力太大傳出吐血，這才讓她意識到對男友過於嚴苛，並開始學會不過於逼迫男友，畢竟健康最重要，至於是否有結婚計畫？蕭亞軒認為兩人已經好到不需那紙證明，也說還是獨立個體，仍有各自夢想和計畫。

(中時新聞網)